Addio a Carrie Fisher, la principessa Leila di Star Wars

–Redazione– Nella sua lunga carriera ha interpretato diversi ruoli, ma, per tutti, resterà sempre la principessa Leila di Star Wars. Carrie Fisher, però, non ce l’ha fatta ed è deceduta ieri, a Los Angeles nell’ospedale in cui era stata ricoverata.

Il 23 dicembre, si trovava su un volo da Londra a Los Angeles ed era stata colpita da infarto: fin da subito, le sue condizioni erano apparse gravissime.

Il portavoce della famiglia, Simon Halls, ha reso note le parole della figlia: «È con una tristezza profonda che Billie Lourd conferma che la sua amata madre Carrie Fisher è deceduta alle 8,55 di questa mattina», si legge nella dichiarazione. «È stata amata dal mondo e lei ci mancherà profondamente. La nostra famiglia vi ringrazia per i vostri pensieri e le vostre preghiere».