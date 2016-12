Allarme Campi Flegrei: il super-vulcano dà segni di risveglio

-Redazione– Segni di risveglio ai Campi Flegrei: il vulcano più grande d’Europa preoccupa i ricercatori in quanto presenta condizioni che potrebbero raggiungere un punto critico.

In uno studio pubblicato su ‘Nature Communications’ l’Ingv (Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia) spiega che “il magma sarebbe prossimo a raggiungere la pressione critica di degassamento nei Campi Flegrei, dove è già stato osservato un acceleramento nei processi di riscaldamento e deformazione”.

Cosa significa?

Nel magma esiste una pressione critica di degassamento (CDP, Critical Degassing Pressure) oltre la quale aumenta di un ordine di grandezza il rilascio di vapore acqueo e con esso anche la trasmissione di calore nel sistema idrotermale. Risalendo verso la superficie, questo vapore bollente indebolisce le rocce, aprendo due possibili scenari.

Il primo è l’eruzione, il secondo (quello opposto) è un aumento della viscosità del magma che ostacola la sua risalita, in alcuni casi fino ad arrestarla del tutto.

Per questo motivo gli autori della ricerca ci tengono a precisare che i dati in loro possesso non suggeriscono un’imminente eruzione, tuttavia invitano a intensificare il monitoraggio dell’area.