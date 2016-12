Arrestato tunisino: potrebbe esser coinvolto nell’attentato di Berlino

–Redazione-Un presunto complice di Anis Amri, il terrorista responsabile dell’attentato a Berlino, è stato arrestato in Germania. A renderlo noto, la procura generale.

L’uomo, di 40 anni, è sospettato di essere «un presunto contatto» di Amri, giacché il suo «numero di telefono era nello smartphone» dell’attentatore ritrovato dagli investigatori.

Intanto, emergono nuovi particolari su Amis Amri che, nel suo viaggio verso Milano, dove è morto ucciso dalla polizia, si è fermato a Torino, alla stazione Porta Nuova. Non è comunque mai uscito dalla stazione, dove ha vagato per qualche ora, come emerso dalle indagini che gli investigatori subalpini stanno effettuando in stretto contatto con i colleghi di Milano e con le autorità tedesche.