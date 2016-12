Beppe Grillo cita Parise: “Il rimedio è la povertà”

-Redazione– «Quest’anno voglio farvi gli auguri di Natale con un testo di Goffredo Parise pubblicato il 30 giugno del 1974, si intitola: «Il rimedio è la povertà».

Vi abbraccio. Buon Natale da Beppe Grillo» scrive il leader del Movimento 5 stelle sul suo blog. Per fare gli auguri di Natale, Grillo sceglie un testo di Parise che presenta così: «È un po’ lungo, ma ne vale la pena. Armatevi di pazienza, leggetelo fino alla fine e fatelo leggere ai vostri cari».

Nell’articolo citato, Parise scrive tra l’altro: «Povertà non è miseria, come credono i miei obiettori di sinistra. Povertà non è «comunismo», come credono i miei rozzi obiettori di destra. Povertà è una ideologia, politica ed economica. Povertà è godere di beni minimi e necessari, quali il cibo necessario e non superfluo, il vestiario necessario, la casa necessaria e non superflua. Povertà e necessità nazionale sono i mezzi pubblici di locomozione, necessaria è la salute delle proprie gambe per andare a piedi, superflua è l’automobile, le motociclette, le famose e cretinissime «barche»».