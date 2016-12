Brescia. Gli alunni non cantano “Astro del Ciel” ed è polemica

–Redazione– Il testo avrebbe potuto offendere i fedeli di altre religioni e, per questo, gli alunni di una scuola di Flero, nel bresciano, non hanno cantato Astro del Ciel, durante il loro “Concerto d’inverno”.

La storia viene raccontata sul Giornale di Brescia, spiegando come la canzoncina sia stata comunque intonata, pur senza parole. Ed è stata subito polemica.

“Anche se lo Stato e la scuola si dichiarano laici nella loro autonomia, pensiamo che sia bello per i ragazzi e per le famiglie festeggiare, in un momento di confronto e di condivisione il Natale”, è stato il commento di Elena Franceschini, assessore alla Cultura della cittadina. “Noi vorremmo che nelle scuole sul territorio si facessero ‘Concerti di Natale’ e non ‘Saggi d’inverno’ dove i ragazzi si sentano liberi di cantare ‘Astro del Ciel’ senza pensare di poter offendere o escludere gli scolari che appartengono ad altre culture o ad altre religioni o si dichiarano atei. Le radici cristiane sono un valore fondante della nostra cultura, ed è importante anche per gli appartenenti ad altre religioni, conoscere e rispettare dal momento che vivono qui nel nostro Paese”.