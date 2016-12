“Britney Spears è morta”, ma è una bufala

-Redazione– “Britney Spears è morta in un incidente. Vi diremo di più presto”.

Il tweet è comparso sull’account ufficiale della Sony. In una giornata già assai triste per la musica, a causa dell’improvvisa morte di George Michael, in un anno nero per il pop (con il decesso tra gli altri di David Bowie e Prince), arriva anche questa notizia.

Ma fortunatamente almeno in questo caso non è vero.

L’account della Sony, si legge sull”Indipendent’, sembra infatti essere stato hackerato e i due post sono infatti stati eliminati. E un portavoce della Spears ha infatti confermato che è ancora viva.

A essere hackerato è stato anche il profilo di Bob Dylan sul quale appariva un altro post: “Rest in peace”. Anche in questo caso dietro i finti tweet c’è il gruppo OurMine, che nel corso dell’ultimo anno ha preso di mira anche l’account Twitter della Marvel, di Netflix Usa e Mark Zuckerberg.