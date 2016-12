Bufera sulla consigliera grillina: “La vita di un poliziotto è identica a quella di un terrorista”

-Redazione- Antonella Buscaglia, consigliera 5 Stelle e candidata sindaco a Biella nel 2014, ha commentato il caso del killer di Berlino morto in una sparatoria a Sesto San Giovanni, prendendosela con tutti quelli «felici che un uomo sia stato ammazzato»: «Leggo post di persone che esaltano i due poliziotti che hanno fatto soltanto il loro dovere (per quello sono lì, sottopagati, mica per multe e dirigere il traffico)».

Apriti cielo. La Lega, col consigliere comunale biellese Giacomo Moscarola, le è saltata agli occhi, provocando più tardi anche un commento del gran capo Matteo Salvini. Dicendosi «straincazzata», la Buscaglia chiudeva il post con un «vaffa», che Salvini le ha prontamente restituito.

Moscarola, invece, commenta di aver capito che «per i grillini la vita di un terrorista è uguale a quella di un poliziotto: complimenti…».

Il post di Antonella Buscaglia è sparito dalla circolazione in fretta, ma non abbastanza per non essere fotografato e rilanciato su bacheche e siti d’informazione.