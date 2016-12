Calderoli: “Maria con il burqa nel presepe è catto-jihadismo sacrilego”

-Redazione– “Un prete trasforma Giuseppe e Maria in islamici? Purtroppo stiamo passando dal ‘catto comunismo’ al ‘catto jihadismo’. E stiamo diventando un mondo al contrario. Sbaglia, e mi auguro sbagli in buona fede, quel parroco che a Potenza, per compiacere i fedeli islamici, ha deciso di travisare il presepe, infilando il burqa alla statuetta di Maria e dando fattezze e nome arabo a Giuseppe, per lanciare un segnale di apertura e dialogo all’Islam”.

Lo dichiara Roberto Calderoli (Lega).

“L’Italia negli ultimi venti anni – aggiunge – non ha lanciato segnali di apertura all’Islam, ma ha aperto tutte le sue porte concedendo tanto, troppo, senza mai ricevere nulla, in termini di rispetto e di reciprocità, dalle comunità islamiche presenti sul nostro territorio. E adesso arriviamo addirittura a sabotare un simbolo come il presepe? Questo è un vero sacrilegio”.