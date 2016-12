Cenone di Capodanno con Cracco: 1500 euro. Tutto esaurito

-Redazione– Sono ormai esauriti i 60 posti disponibili per ‘Tentazioni‘, il dinner show organizzato per il 31 dicembre nella storica Torre Porta Nuova dell’Arsenale di Venezia. Party, da 1.500 euro a testa, che si presenta come uno dei più esclusivi, a partire dallo chef stellato scelto per deliziare il palato degli ospiti: Carlo Cracco.

Ma gli ospiti, che saranno accompagnati alla location con motoscafo e hostess personale, verranno sorpresi anche dalle acrobazie e dalle danze sinuose di ballerine e cantanti della Nuart Events Show Company, da un giro in gondola in Laguna dopo la mezzanotte con champagne e musica a bordo, da un countdown privè verso il 2017 e poi la miglior musica con dj set internazionali per ballare fino all’alba.