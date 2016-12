Formigoni condannato: 6 anni di carcere e interdizione

–Redazione– Condannato. La decima sezione penale del Tribunale di Milano ha condannato a sei anni di carcere l’ex Governatore della Lombardia e senatore di Ncd Roberto Formigoni.

La sentenza riguarda il processo sul caso Maugeri e San Raffaele, nel quale Formigoni era imputato per associazione per delinquere (accusa per cui è stato assolto) e corruzione con altre 9 persone. La sentenza prevede anche l’interdizione per 6 anni dai pubblici uffici.

Non soltanto: il tribunale di Milano,infatti, ha condannato Formigoni in solido con Pierangelo Daccò e l’ex assessore Antonio Simone a versare una provvisionale complessiva alla Regione Lombardia di 3 milioni di euro e ha disposto anche la confisca di circa 6,6 milioni di euro, tra cui la quota del 50% di proprietà di una villa in Sardegna il cui acquisto era stato uno dei punti al centro dell’inchiesta. I giudici hanno deciso il trasferimento di quelle quote in capo allo storico amico di Formigoni, Alberto Perego, assolto stamani.

I pm avevano chiesto per il senatore 9 anni di reclusione.