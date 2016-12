George Michael: ipotesi overdose

-Redazione– E’ morto il giorno di Natale, da solo, e lontano da “circostanze sospette”, come ha precisato la polizia.

Eppure, a pochi giorni dalla morte di George Michael, scomparso a soli 53 anni nella sua villa nell’Oxfordshire, i media d’Oltremanica hanno già iniziato a parlare di overdose di eroina come possibile causa del decesso.

Il manager dell’artista, Michael Lippman, aveva parlato di insufficienza cardiaca come causa della morte del cantante, ed è stato il compagno dell’artista, Fadi Fawaz, noto parrucchiere delle celebrities, a trovare il suo cadavere la mattina di Natale.

Una fonte anonima ha rivelato al ‘Daily Telegraph’ che negli ultimi anni l’artista avrebbe lottato a lungo contro una crescente dipendenza dall’eroina.

Inoltre, Michael sarebbe stato ricoverato diverse volte in ospedale per overdose.

“E’ finito in ospedale in molte occasioni – ha svelato la fonte – Usava eroina. E’ incredibile come sia potuto rimanere in vita così a lungo“. L’arresto cardiaco, che secondo il manager del cantante sarebbe stata la causa del decesso, è comune tra i tossicodipendenti di eroina, rimarca il quotidiano britannico.