Massimo Gramellini lascia La Stampa per il Corriere della Sera

-Redazione– Massimo Gramellini cambia squadra.

Da quella della “Stampa”, dove è cresciuto, e del Secolo XIX (dove era approdato di recente), ora passa sotto le insegne del Corriere della sera, di cui sarà il nuovo vicedirettore ad personam a partire dal prossimo 13 febbraio. Il giornalista e scrittore, si legge in una nota, avrà l’incarico di commentatore ed editorialista.

L’attuale direttore creativo della Stampa curerà anche una rubrica in prima pagina che non si chiamerà “Il buongiorno”, come quella cui ha abituato da anni migliaia di lettori, ma probabilmente “Il caffè”.

Gramellini, 56 anni, torinese, ha lavorato per il Corriere dello Sport Stadio e per Il Giorno prima di approdare nel 1988 alla Stampa, di cui è stato vice direttore durante le direzioni Anselmi e Calabresi.

Dal 1999 è autore del corsivo quotidiano di prima pagina “Buongiorno”. Ha scritto saggi e romanzi, tra cui “Fai bei sogni”, e conduce “Le parole della settimana” su Raitre. Anche in campo televisivo, Gramellini potrebbe cambiare maglia, trasferendosi su La 7, il cui editore è Urbano Cairo, lo stesso del Corriere della Sera, nonché presidente del Torino, squadra del cuore di Gramellini.