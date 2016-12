Roma. Esplosa palazzina: ci sono persone intrappolate sotto le macerie

–Redazione– Una palazzina a due piani è esplosa oggi intorno alle 14 ad Acilia, nel quadrante sud-ovest di Roma. Ci sarebbero famiglie rimaste intrappolate sotto le macerie.

Sul posto operano i vigili del fuoco, tre ambulanze e una eliambulanza, carabinieri e polizia.

L’esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, è avvenuta in via Giacomo della Marca, in un palazzo di quattro appartamenti.

Non si sa ancora se ci siano vittime, per ora sconosciuto anche il numero dei feriti.