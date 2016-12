Taiwan. La scuola organizza una parata nazista per gli studenti

-Redazione– Tutti gli studenti vestiti con le uniformi naziste, le bandiere con la svastica, i finti carri armati.

E i giovani che gridano “Heil Hitler“.

Succede a Taiwan, in una scuola superiore della città di Hsinchu, durante un evento cosplay (in cui i protagonisti si travestono e interpretano personaggi di diverso genere, dai cartoni animati alla tv alla storia).

E le foto finiscono subito in Rete.

I ragazzi che sorridono e si trasformano in soldati nazisti, i professori che partecipano alla parata. E non è la prima volta che accade nel Paese. Secondo alcuni esperti in Asia quello che è accaduto nella Germania nazista non viene avvertito con lo stesso peso storico di quanto avviene in Europa.

“Per i Paesi dell’est asiatico, la Seconda Guerra Mondiale è ciò che riguarda l’impero giapponese, non i nazisti in Germania. Il “nazi chic“, un’espressione che è diventata piuttosto nota in Asia – è espressione di sovversione ma gran parte delle persone in Asia ne ignorano le basi storiche” spiega alla “Cnn” Elliot Brennan, dell’Institute for Security Develompment Policy Non-Resident Research Fellow.

Che racconta anche come i giovani di Taiwan studino pochissimo a scuola quanto è avvenuto in Europa durante il secondo conflitto mondiale