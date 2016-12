Yacht in fiamme al porto di Loano: tre morti

–Redazione- Soccorritori al lavoro per spegnere l’incendio divampato a bordo di uno yacht ormeggiato in porto alla marina di Loano, in provincia di Savona.

Tre le vittime dell’incendio mentre una donna, l’unica superstite, si è gettata in mare per sfuggire alle fiamme ed è stata tratta in salvo da una motovedetta. Sul posto è arrivato anche il magistrato di turno, insieme alla capitaneria di porto di Savona, Vigili del fuoco da Savona e Albenga che con i carabinieri sono al lavoro da ore per mettere in sicurezza l’imbarcazione e permettere l’intervento a bordo.

Sconosciute le cause del rogo che si sarebbe sviluppato all’interno della barca sulla quale si trovavano 4 persone, secondo le prime informazioni. La donna che si è salvata avrebbe riferito ai soccorsi che a bordo si trovavano altre tre persone, rimaste intrappolate, i cui corpi non sono ancora stati recuperati.

La donna è stata trasportata in codice giallo al vicino pronto soccorso dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Lo yacht era ormeggiato su una banchina, in posizione defilata rispetto ad altre barche, sulle quali non si sono estese le fiamme. Sull’imbarcazione, in legno e vetroresina, si sono sviluppate fiamme altissime in breve tempo: gli occupanti della barca rimasti intrappolati, sarebbero stati visti dai soccorritori attraverso uno degli oblò di prua dell’imbarcazione.