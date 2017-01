5 motivi per vedere Money Monster

Money Monster è un film diretto da Jodie Foster e interpretato da George Clooney, Julia Roberts e Jack O’Connell. Il tema principale del film è la crisi economica, un tema di grande attualità a livello mondiale che spesso viene trattato a piacimento, e senza alcuna remora, dai media. I problemi economici attagliano la maggior parte della popolazione mondiale, anche coloro che risiedono in quelle che venivano un tempo considerare potenze economiche mondiali. In questo clima è facile fare audience attraverso un programma televisivo dove vengono dati consigli sulla finanza e sugli investimenti in un clima saturo di siparietti esilaranti, ballerine in paillettes ed effetti sonori divertenti. L’intento è unire l’utile al dilettevole, ma il risultato finale è disastroso. Naturalmente l’unico obiettivo è raggiungere i massimi ascolti a prescindere dai contenuti, ma, quando un telespettatore deluso irrompe negli studi televisivi e minaccia di uccidere, si ritorna ad essere seri e disincantati, come si dovrebbe sempre essere quando si trattano degli argomenti così importanti. In questo film si dimostra, molto probabilmente, cosa accadrebbe se (in certe circostanze) la vita reale irrompesse nel magico mondo televisivo, dove tutto è finto.

Ecco le 5 ragioni per vederlo:

1) George Clooney è sempre molto affascinante

Non c’è alcun dubbio, Amal ha sposato l’uomo perfetto! George ha veramente la capacità di essere affascinante a comando. E lo fa in questo thriller frenetico. Non solo è molto carismatico, ma è capacissimo di scuotere per bene il botteghino. Quando Clooney interpreta Lee Gates, un esperto di finanza che conduce un programma di successo dal titolo Money Monster, si pensa che sarà un uomo serio e pieno di stile. Non è così, lo stile c’è, ma il programma TV è molto divertente e movimentato, pieno di pulsanti buzzers, grafica in perfetto stile pop e musica. Tutto ciò mescolato con l’argomento principale del programma, ovvero la finanza. I problemi iniziano quando il protagonista dà dei cattivi consigli ai telespettatori che perdono un sacco di soldi.

2) Julia Roberts è tornata

In realtà è un gran sollievo vedere Julia in un look non perfetto. Lei è un intelligente produttore televisivo, Patty, che ha trascorso decenni a pensare e a prendere decisioni alla svelta – sulla sua sedia, con un paio di grosse cuffie – che a volte si dimentica completamente che è lei ad avere il comando. Julia è Patty, una donna che si è dedicata a Lee e alla creazione di uno show televisivo di successo. Quando una cosa terribile, la cosa peggiore che potesse accadere, ovvero un telespettatore non contento che entra negli studi e minaccia di uccidere Lee (Kyle Budwell alias Jack O’Connell), Patty ha solo un piccolo momento di sbandamento prima di ritornare in sé e portare avanti il suo lavoro come ha sempre fatto.

3) Money Monster è un film strano, quasi un divertente thriller

Lee ( George Clooney) è in procinto di andare in contro al giorno peggiore della sua vita, quando uno sconosciuto impazzito si intrufola negli studi televisivi con una pistola e un giubbotto esplosivo. Lee ha bisogno di lottare per la sua vita, lo spettatore rimane per tutta la durata sul bordo della poltrona, quasi pronto a cadere.

4) Money Monster si può vedere con la propria fidanzata o fidanzato

È un film che si adatta perfettamente ad ogni circostanza, a voi la scelta.

5) I newyorkesi ficcanaso rendono il finale particolarmente memorabile

Perché ogni volta che ci sono dei problemi per le strade i newyorkesi non fuggono ma si affollano? È già successo in Ghostbusters e succede anche in questo film. Il finale di questo film è davvero epico, mentre Lee e Kyle percorrono a piedi il centro della città accompagnati dalla squadra SWAT, i pedoni della città li seguono come se fossero in trance. Quello che sappiamo è che i veri newyorkesi non sarebbero in grado di farsi coinvolgere in una cosa del genere. Per il resto il film è abbastanza plausibile, se lo vedrete, scoprirete il perché!