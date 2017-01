Afghanistan. Passeggia senza il marito: decapitata

-Redazione- Decapitata per aver osato fare una passeggiata fuori casa senza il marito al fianco: è quello che è successo a una giovane donna in un villaggio della provincia di Sar-i-Pul, in Afghanistan.

I fatti risalgono a qualche giorno fa , ma solo nelle ultime ore le autorità locali hanno confermato “l’incidente” che vede protagonista una 30enne afghana brutalmente uccisa da un “gruppo di uomini armati” che prima l’hanno accoltellata e poi decapitata.

Il portavoce dell’amministrazione locale, Zabiullah Amani, ha accusato “uomini armati legati ai Talebani” per l’uccisione della donna e ha spiegato che il marito della giovane si trova in Iran.

A Middle East Press, Amani ha riferito che la donna era uscita per andare a fare la spesa ed è stata catturata e uccisa con l’accusa di aver commesso così un “atto di infedeltà“.

Il villaggio di Latti, dove è stata uccisa la donna, “è sotto il controllo dei Talebani“, sottolinea Tolo Tv, ma i Talebani hanno negato ogni responsabilità.