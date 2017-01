Arrestato il procuratore capo di Aosta

-Redazione– Il procuratore capo della Repubblica di Aosta facente funzioni Pasquale Longarini è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta della procura della Repubblica milanese, competente sulla magistratura aostana, e condotta dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano.

Il reato contestato è ‘induzione indebita a dare o promettere utilità’ (articolo 319 quater del codice penale).

Il magistrato è stato posto agli arresti domiciliari. L’inchiesta è stata coordinata dal pm Roberto Pellicano e dal procuratore aggiunto Giulia Perotti. Ai domiciliari è stato posto anche Gerardo Cuomo, titolare del caseificio valdostano. Nei prossimi giorni sarà fissato l’interrogatorio di garanzia.

C’è un terzo indagato nell’inchiesta della procura della Repubblica di Milano che ha portato all’arresto del procuratore capo di Aosta facente funzioni Pasquale Longarini e dell’imprenditore Gerardo Cuomo: si tratta di un commerciante valdostano con attività ad Aosta e Courmayeur.

L’accusa mossa dalla procura della Repubblica di Milano nei confronti del procuratore capo facente funzioni di Aosta Pasquale Longarini è di aver fornito informazioni a Gerardo Cuomo per risolvere problemi di tipo giudiziario o amministrativo in cambio di promesse di utilità o di utilità.

La Procura di Milano si appresta in queste ore ad avvisare il Csm.

“In questo momento non abbiamo alcun commento da fare. Attendiamo l’interrogatorio di garanzia a Milano che non è ancora stato fissato”. Lo ha detto l’avvocato Claudio Soro, difensore del procuratore capo facente funzioni di Aosta, Pasquale Longarini, arrestato su mandato della Procura della Repubblica di Milano per induzione indebita a dare o promettere utilità.

Sia Longarini sia Soro si erano occupati, su fronti diversi del caso Cogne: il pm aveva sostenuto l’accusa in primo grado, l’avvocato era il legale dei vicini di casa di Anna Maria Franzoni a Cogne.