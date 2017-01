Assange ci ripensa e non si consegnerà agli Usa

–Redazione– La decisione del presidente Usa Barack Obama di ridurre la pena per Chelsea Manning, la ‘talpa’ di Wikileaks che verrà scarcerata il 17 maggio, non è sufficiente perché Julian Assange si consegni alle autorità Usa come promesso.

A The Hill, uno dei legali di Assange, Barry Pollack, ha detto che Assange accoglie positivamente la decisione di Obama “ma è meno di quanto volesse: aveva chiesto la grazia e la scarcerazione immediata”.

In precedenza alcuni media americani e britannici avevano citato un legale del fondatore di Wikileaks secondo il quale Julian Assange era pronto a farsi estradare negli Stati Uniti. L’avvocato di Assange, Melinda Taylor, aveva spiegato che il fondatore di Wikileaks non si rimangera’ la promessa fatta nei giorni scorsi. “Tutto ciò che ha detto, lo manterra’”, ha rivelato ai media Usa.

Assange la scorsa settimana aveva promesso di consegnarsi agli Usa se Barack Obama avesse concesso la grazia a Chelsea Manning.

”Chelsea Manning ha scontato una dura sentenza in carcere”: la sua condanna era sproporzionata, ha affermato il presidente americano, Barack Obama, nel corso della sua ultima conferenza stampa.

Sean Spicer, il futuro portavoce di Donald Trump alla Casa Bianca ha bollato come “deludente” la decisione di Barack Obama di commutare la pena di Chelsea Manning.

Assange dal giugno del 2012 e’ rifugiato presso l’ambasciata dell’Ecuador a Londra per evitare l’estradizione in Svezia, dove e’ indagato con l’accusa di stupro e abusi sessuali.

Dietro la richiesta di estradizione in Svezia – secondo alcuni osservatori – ci sarebbe la volontà di estradarlo negli Stati Uniti, dove verrebbe incriminato per violazione di segreti di Stato con la possibilità di ricevere una condanna molto pesante.

Manning è stata condannata a 35 anni di carcere con l’accusa di aver passato documenti a Wikileaks. La decisione di Obama arriva dopo i due tentativi di suicidio da parte di Manning in carcere, dove da transgender si trova in un penitenziario maschile.