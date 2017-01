Bersani: “Scissione? Non garantisco nulla”

–Redazione– Devo parlare prima con Renzi…

Pierluigi Bersani vuol capire quali sono le reali intenzioni di Matteo Renzi. Sul nodo della legge elettorale e sul futuro del Pd, perché, a questo punto, nulla è più scontato.

Scissione o battaglia all’interno del partito?

Non prometto e non garantisco nulla, avrebbe risposto l’ex segretario del Pd, a quanto apprende l’Adnkronos, a chi gli ha chiesto in queste ore quali saranno le sue prossime mosse. In questi giorni le tensioni interne al Pd sono sempre più forti con Massimo D’Alema che ieri è tornato a evocare la scissione, minacciando una sua lista alle politiche.

Bersani, ora uno dei leader della minoranza Dem, non si sbilancia. L’ex segretario ai suoi conferma tutte le perplessità verso la linea renziana improntata sulla corsa al voto, e stavolta non esclude nulla, neanche una possibile rottura.

Fino ad ora i bersaniani hanno sempre garantito di fare ogni battaglia all’interno del Pd, ora il loro leader sembra tenersi aperte tutte le strade. Adesso non prometto, né garantisco nulla, devo prima dire due, tre cose a Renzi, devo parlare con lui, poi vediamo, avrebbe sottolineato.

Bersani chiede di restituire la parola al Parlamento e allontanare le elezioni: ora bisogna fare prima una buona legge elettorale. Quanto a Gentiloni, per l’ex segretario del Pd il governo deve pensare a governare, perché la situazione è difficile, ci sono tanti problemi da risolvere, dal terremoto all’emergenza lavoro, alle banche.

Bersani insiste poi con il Congresso: bisogna avviare il percorso congressuale, va ripetendo come un mantra in queste ore.