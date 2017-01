–Maurizio Di Gioia– All’inizio degli anni novanta chiedere “Chi ha ucciso Laura Palmer?” era diventato una sorta di tormentone. Merito di Twin Peaks, serie televisiva di grande successo che fu capace di convincere sia il pubblico del piccolo schermo che la critica. Composta da trenta episodi, otto nella prima stagione e ventidue nella seconda, la saga, ambientata in una cittadina situata nello stato del Washington in prossimità del confine canadese, ha saputo unire in maniera equilibrata sia il genere investigativo e il thriller che il mondo del paranormale e del fantastico.

Tutto ha inizio quando il corpo di Laura Palmer viene ritrovato esanime. Le indagini sulla morte della giovane studentessa vanno a scoprire il velo che celava una seconda vita fatta di sesso e droga, una vita in cui la ragazza sfruttava le sue doti seduttive per cercare emozioni forti. Con l’avanzare degli avvenimenti i vari personaggi vengono analizzati e sviluppati in tutte le loro sfaccettature, mostrandosi molto ben delineati e complessi tanto da risultare realistici più che credibili. Se già questo aspetto risulta essenziale per la realizzazione di un’opera di qualità, anche la trama viene elaborata così magistralmente da mostrare convincenti ramificazioni capaci di coinvolgere pian piano tutti i protagonisti in un complesso mosaico che man mano che viene visto nel suo insieme assume forme sempre diverse.

A firmare Twin Peaks ci ha pensato nientemeno che David Lynch; l’uomo si adopererà anche nella creazione di un sequel che uscirà quest’anno e che ha già creato nei fan grandi attese.

Vista l’occasione, la Universal ha distribuito un cofanetto contenente non solo l’intera serie storica in un’edizione assolutamente ben curata sia sotto l’aspetto video che audio, ma anche una lunga serie di contenuti aggiuntivi che permettono di approfondire al meglio l’universo narrativo di Twin Peaks grazie ad extra lunghi e accurati. Il box dei blu ray diviene così non solo un ottimo strumento per addentrarsi nel mondo della cittadina nordamericana, ma anche un imperdibile prodotto per gli appassionati che potranno rivivere le emozioni dell’epoca e scoprire aspetti a loro ancora non conosciuti.

Titolo: Twin Peaks

Distributore: Universal