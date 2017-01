Chieti. Inquilino moroso uccide la padrona di casa che richiede l’affitto

-Redazione– Tragedia nel pomeriggio a Francavilla (Chieti), dove un inquilino moroso che non pagava da mesi l’affitto di casa ha ucciso la proprietaria dell’appartamento.

La vittima è una donna di 45 anni, mentre l’assassino ha 48 anni. Sul posto i carabinieri.

La zona dove si è verificato l’omicidio nel tardo pomeriggio è Via Monte Sirente dinanzi all’abitazione di proprietà della donna. I due, secondo le prime ricostruzioni, dovevano forse incontrarsi ma evidentemente quello che doveva essere un incontro normale si è tramutato prima in una lite violenta e poi in tragedia.

L’uomo, Giovanni Iacone, ha accoltellato mortalmente la proprietaria dell’appartamento e poi ha tentato di nasconderne il cadavere.

Ma è stato un testimone a richiedere l’intervento dei Carabinieri che hanno posto in stato di fermo l’assassino.