Ciancimino arrestato: e il processo trattativa?

-G.C.- Eccolo lì. I detrattori, in fondo, non attendevano altro che questo, per far partire, ancora una volta, l’ennesima, la macchina del fango contro il processo Trattativa Stato-mafia.

Prima c’è stata la condanna in via definitiva a 3 anni per detenzione di esplosivo per Massimo Ciancimino. Il giorno successivo, l’arresto compiuto dalla Squadra Mobile di Palermo su ordine della Procura del Capoluogo che ha chiesto ed ottenuto la revoca dell’indulto concessogli dopo una condanna a 2 anni ed 8 mesi per riciclaggio. E così il superteste torna in carcere, e il suo arresto spalanca la strada a quanti, da anni, sostengono che la trattativa non sia mai esistita, che sia nata soltanto dalla fantasia del figlio di Don Vito.

“Pataccaro”, lo si definisce sui giornali. Che poi la storia della dinamite sia effettivamente controversa, è vero. Più volte rivista da Ciancimino stesso, più volte corretta: secondo quanto da lui raccontato, avrebbe ricevuto quella dinamite nell’aprile del 2011, mentre si trovava a Bologna, a casa dei suoceri, da un uomo con spiccato accento siciliano. Eppure, le videocamere non ripresero mai alcuna consegna dell’esplosivo. La dinamite, inoltre, a dire di Ciancimino Jr., era allegata a un biglietto di minacce per suo figlio, VitoAndrea. Così, spaventato, il teste avrebbe deciso di non denunciare la ricezione del plico e fare, anzi, sparire ogni prova. Rientrato a Palermo, in attesa di buttar via la dinamite, l’avrebbe divisa in due pacchi: uno lo nascose nel proprio giardino, l’altro lo consegnò a un suo amico, Giuseppe Avara, affinché se ne disfacesse. Anche lui è stato condannato. Quando poi, negli stessi giorni, Ciancimino venne arrestato, indicò lui stesso agli inquirenti il luogo del suo giardino in cui il materiale esplosivo era stato depositato.

Per i giudici d’appello si trattò nient’altro che di un “simulato attentato pianificato” da parte del figlio dell’ex sindaco mafioso nel tentativo di “ricostruire la propria credibilità fortemente compromessa”. Tesi, di fatto, confermata dai giudici di Cassazione. Neanche loro, però, si sono prodigati a spiegare o capire da dove, dunque, fosse saltata fuori, quella dinamite, la cui provenienza resta tutt’oggi un mistero.

Così, a prescindere da quanto vi sia di vero o di falso, da quante ombre, dietro questa storia, si celino, è evidente come l’arresto, ora, giovi a quanti non vogliano che verità sia svelata su quelli che D’Ambrosio, in una lettera a Giorgio Napolitano, definì “indicibili patti” intercorsi tra Istituzioni e criminalità organizzata.

L’arresto di Ciancimino, giusto o meno che sia, non fa altro che dare un nuovo input, per una certa antimafia, per screditare il lavoro dei magistrati di Palermo che, da anni, indagano su quegli agghiaccianti accordi.

Sempre, va ricordato come il processo stesso sulla trattativa, che in molti hanno confermato sia esistita, sia nato proprio dalle dichiarazioni di Ciancimino. E il quadro, alla fine, non sorprende neanche più di tanto: “Ho fatto nomi troppo in alto, me la faranno pagare”, ha, d’altronde, sempre previsto il figlio di Don Vito.