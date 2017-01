Come bloccare le telefonate indesiderate

-Redazione– Stop alle telefonate.

Soprattutto a quelle indesiderate. Ogni sistema operativo consente di bloccare le chiamate indesiderate e evitare un assedio telefonico. Chi ha uno smartphone con sistema operativo Android, a seconda della versione installata sul proprio apparecchio, per bloccare i numeri indesiderati ha due opzioni: si può far ricorso alle funzioni di blocco messe a disposizione dal proprio sistema operativo, oppure utilizzare una delle applicazioni di blacklist da scaricare sul Play Store di Google, ricorda studiocataldi.it.

Il modo più semplice per bloccare un singolo numero è quello di sfruttare le opzioni di Android: basta andare sull’elenco delle ultime chiamate, o in alternativa sulla propria rubrica (nel caso in cui il numero da bloccare sia presente tra i propri contatti), tenere premuto lo schermo sul numero indesiderato ed attendere l’apertura del menù a tendina, dove andrà selezionata la voce ‘aggiungi ad elenco blocco’. Con questa soluzione, le chiamate provenienti dal numero selezionato verranno bloccate automaticamente da Android.

Se l’obiettivo è stoppare anche le chiamate provenienti da numeri ignoti, si può installare una delle App in grado di chiudere in modo automatico le chiamate in entrata provenienti dal numeri indesiderati che man mano vengono aggiunti all’elenco.

Per i possessori di iPhone, il menù telefono propone l’opzione Bloccati: va cliccata la voce Aggiungi per inserire un numero di telefono all’elenco di blocco. In alternativa, entrando nel menù dell’elenco chiamate, sarà sufficiente cliccare sull’icona i che si trova accanto al numero e selezionare sul menù la voce Blocca contatto.

Infine, chi utilizza il Windows Phone può ricorrere ad una funzione predefinita del sistema operativo, che -si legge su studiocataldi.it- può essere sfruttata aprendo il dialer del proprio cellulare tramite l’icona della cornetta e selezionando il numero da bloccare, tenendo premuto il dito sul nominativo e selezionando la voce blocca numero dal menu a tendina che si apre.

Prima di procedere al blocco delle chiamate, Windows chiede la conferma dell’operazione e l’accettazione delle condizioni d’uso della funzione. Anche in questo caso la scelta può essere modificata in caso di ripensamenti.