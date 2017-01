Come una pietra. Introspezione e cinismo al servizio del fumetto

–Maurizio Di Gioia– Tom Dare è un giovane pianista che sta attraversando un momento molto complicato della sua vita a causa di un divorzio scatenato da una sua relazione extraconiugale. Alla fatica di una quotidianità stressante si aggiunge una improvvisa spossatezza e pesantezza che è solo preambolo del sopraggiungere di una nuova malattia sconosciuta che trasformerà parti del suo corpo in pietra per periodi sempre più lunghi. Si tratta di una malattia degenerativa che condanna il povero Tom verso un vorticoso abisso di disperazione e verso una fine prematura.

Come una Pietra, edito in Italia da SaldaPress, è un fumetto scritto da Joe Casey e disegnato da Charlie Adlard che sfrutta il bianco e nero in tutta la sua forza e potenza dando spazio a minime sfumature per identificare unicamente la malattia e il suo avanzare.

La storia sfrutta la situazione a cui Tom è costretto per fargli fare i conti con il proprio passato e con quanto compiuto fino a quel momento. Una riflessione dovuta non solo per fare il punto della situazione ma anche per non dover affrontare quella solitudine che non solo lo isola dai più in quanto malato terminale, ma che gli elimina il supporto di altri nelle sue stesse condizioni per l’unicità del suo stato.

L’avanzare della situazione farà in modo che Tom possa maturare e cambiare fino a giungere a un finale cinico e ironico che non manca di prendere in giro una società contemporanea che cerca la spettacolarizzazione a ogni costo di tutto quello che succede nel mondo

Titolo: Come una Pietra

Autore: Joe Casey, Charlie Adlard

Editore: SaldaPress