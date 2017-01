Cucchi. Giovanardi irriducibile: “Spacciatore, io sto coi carabinieri”

–Redazione– Giovanardi non molla e, intervenuto a La Zanzara, su Radio24, torna a difendere le forze dell’ordine nel caso Cucchi, dopo che ieri si è conclusa la nuova inchiesta sulla morte di Stefano.

Secondo Giovanardi, la verità su quanto accaduto al ragazzo romano emergerà soltanto col nuovo processo: “Dopo 8 anni di inenarrabili sofferenze e linciaggi personali, i tre agenti di polizia penitenziaria accusati di aver picchiato Stefano Cucchi sono stati definitivamente assolti”, ha chiarito, per aggiunge: “La droga ha avuto una parte rilevante nella morte di Stefano Cucchi, un ruolo determinante nel decesso. Cucchi era uno spacciatore e fare lo spacciatore non è una cosa gloriosa, non è un benemerito della Nazione. Quando fu arrestato era già in una condizione fisica precaria”.

“Io credo” ha proseguito “che la strada dell’omicidio preterintenzionale cadrà totalmente nella fase processuale. Tutte le perizie hanno escluso che ci sia qualsiasi tipo di relazione con le botte ricevute”.

Parole che hanno, di fatto, scatenato un battibecco con il conduttore de La Zanzara, David Parenzo, accusato di esser un “infame mentitore”.

“Tra gli spacciatori e i carabinieri sono dalla parte dei carabinieri. Sia chiaro”, ha aggiunto ancora. “Poi se commettono reati è giusto che paghino”.

“Ilaria Cucchi, il suo compagno l’avvocato Anselmo, il senatore Manconi, fanno parte di una lobby, un gruppo di pressione. Loro hanno interessi economici, sono stati liquidati con un milione di euro dai medici che erano innocenti. Anselmo si vanta di vincere i processi sui media e hanno una grande capacità mediatica”, ha concluso Giovanardi. “Ieri erano subito al Tg1 senza che nessun carabiniere sia intervenuto dall’altra parte. Sono perennemente in televisione a dire che hanno ragione loro. Sono bravissimi a fare i processi mediatici. Per fortuna nel processo parla anche la difesa”