Delirio omofobo contro Miguel Bosè: “Dio ti ha punito perchè sei omosessuale”

Miguel Bosé è stato colpito da un lutto terribile: tre giorni fa è morta, a soli 41 anni, la nipote Bimba Bosé, modella, attrice, coinvolta dallo zio in alcuni videoclip.

Bimba, figlia della sorella di Miguel, nata a Roma (il vero nome è Eleonora Salvatore González) si è arresa dopo una strenua lotta a un tumore che l’aveva colpita. In Spagna la commozione è stata grande, Bimba aveva portato avanti una campagna contro il cancro molto popolare, ma accanto ai messaggi di cordoglio ne sono arrivati alcuni, e non pochi, di intolleranza, orribili in generale, tanto più in un contesto del genere.

Causa delle ingiurie l’omosessualità del cantante italo-spagnolo e della nipote Bimba. Per citare i meno volgari: “Pentiti, questa è la punizione per i vostri peccati”, scrive un utente.

“E’ un castigo divino, Dio odia i gay”, aggiunge un altro.

L’elenco purtroppo è lungo, tanto che è intervenuta la magistratura spagnola, le indagini però risentono dei limiti legislativi, non è facile perseguire i cosiddetti “haters”.