Di Matteo: “Vespa poco coraggioso, quando intervistò Riina Jr.”

–Redazione– “Io non mi indigno per il fatto che il giornalista intervisti il figlio di Totò Riina. Mi arrabbio perché lo avrebbe dovuto intervistare ricordando ai telespettatori che colui che stava intervistando era stato a sua volta definitivamente condannato per mafia. E quando descriveva il contesto in cui il padre aveva accolto la notizia della strage di Capaci, il giornalista, se fosse stato veramente completo e incisivo, avrebbe ricordato, e sono un atto pubblico, le intercettazioni in cui Salvo Riina, passando da Capaci esaltava le gesta del padre”.

A dichiararlo, il pm Nino Di Matteo, intervenendo a ‘Casa Minutella’ su Trm, parlando dell’intervista fatta un anno fa da Bruno Vespa a Salvatore Riina, figlio del capomafia.

Vespa, secondo il magistrato, “avrebbe dovuto ricordare anche le intercettazioni ambientali dei colloqui in carcere con il suo co-detenuto, nelle quali Riina padre godeva di come avesse fatto saltare in aria Giovanni Falcone, gli agenti della scorta, Borsellino, Chinnici e tanti altri. Il giornalista non ha avuto il coraggio di fare il suo dovere in questo caso, anche nel fare capire chi i telespettatori avessero di fronte”.