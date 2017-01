Donald Trump: “Nelle conferenze stampa alla Casa Bianca solo giornalisti scelti da me”

–Redazione- Donald Trump ha detto che sarà costretto a scegliere quali giornalisti potranno partecipare alle sue conferenze stampa.

Così si è espresso sulla Fox il presidente eletto, dopo che i rappresentanti dei media hanno rifiutato di cambiare sede per i briefing.

Secondo Trump, nell’attuale sala stampa non ci sarà posto per tutti i giornalisti che si vogliono accreditare. “C’è talmente tanta gente che vuole partecipare che dovremo decidere chi potrà entrare. Sono sicuro che gli altri saranno entusiasti. Molto presto ci pregheranno per avere una sala più grande”, ha detto il presidente eletto all’emittente televisiva.

In realtà non tocca alla Casa Bianca decidere chi può assistere alle conferenze stampa del presidente.

E’ l’Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca (WHCA) che assegna i posti nella sala dei briefing, che si trova vicino allo Studio Ovale.

La squadra di Trump voleva spostarla in un altro edificio.