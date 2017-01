Far West Napoli. Spari in strada, ferita una bimba di dieci anni

-Redazione– Una bambina di 10 anni è stata ferita al piede destro da un colpo di arma da fuoco a Napoli.

Il ferimento è avvenuto in via Annunziata, in zona Forcella, in circostanze ancora non chiare. Anche un’altra persona sarebbe rimasta ferita.

La bambina è stata trasportata all’ospedale Loreto Mare e da lì all’ospedale pediatrico Santobono da sanitari del 118. Indaga la Polizia.

Oltre alla piccola, altre tre persone sono rimaste ferite nella sparatoria: si tratta di 3 extracomunitari, tutti trasportati all’ospedale Loreto Mare.