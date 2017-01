FCA. Marchionne investe in Usa ! miliardo di dollari e crea 2000 posti di lavoro

-Redazione- Fca investe 1 miliardo di dollari negli Stati Uniti, con la creazione di 2.000 posti di lavoro.

L’investimento sara’ per la realizzazione di tre nuovi modelli Jeep negli Usa e per adeguare l’impianto di Warren per la produzione del pickup Ram, attualmente prodotto in Messico.

”L’espansione della linea Jeep continua a essere un pilastro della nostra strategia. Avremo finalmente la capacita’ per penetrare anche in altri mercati” che finora erano fuori portata per limiti alla produzione, afferma l’amministratore delegato Sergio Marchionne.

“Grazie Fiat Chrysler e Ford!”: così Donald Trump su Twitter dopo gli investimenti negli Usa annunciati dalle due case automobilistiche.

”Lo ringrazio di cuore per averci ringraziato. E’ un atto dovuto al paese” dopo il 2009.

Cosi’ Marchionne commenta il ringraziamento di Donald Trump per l’investimento da 1 miliardo di dollari