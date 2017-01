“Finalmente hanno arrestato il suo amico Massimo Ciancimino”

-R.C.– Se lo aspettava e me lo aveva confidato pochi giorni fa al telefono “Mi massacreranno”.

Massimo Ciancimino è stato arrestato dalla squadra Mobile di Palermo e solo la professionalità dei dirigenti della Questura ha impedito che l’esecuzione della misura restrittiva si trasformasse nel solito circo mediatico con il fine di lanciare un perentorio messaggio “Questa è la fine che fa chi parla”.

Uno spettacolo indecoroso di giornalisti, telecamere e macchine fotografiche, addirittura mezzi di una Rai che ha brillato per la sua assenza durante le udienze del processo Trattativa quando il figlio di don Vito deponeva, raccontando la sua scomoda verità.

I politici la definirebbero una sentenza ad orologeria, un epilogo che Massimo Ciancimino aveva messo in conto.

L’epilogo di una vicenda strana e controversa e non è vero che non sia stato creduto. Infatti non è stata confermata la sentenza d’appello, nella quale i giudici sono caduti in contraddizione, parlano di “Simulato attentato pianificato per ricostruire la propria credibilità fortemente compromessa” senza però sciogliere i dubbi sulla provenienza della dinamite.

Ciancimino è stato condannato per aver trasportato e occultato l’esplosivo in parte nel giardino di casa sua, il resto consegnandolo ad un amico perché lo facesse sparire.

Nessuna attenuante riconosciuta nei tre gradi di giudizio, nonostante sia stato proprio il figlio di don Vito ad indicare agli inquirenti dove trovare i candelotti di dinamite.

A prescindere da questa condanna e da innegabili atteggiamenti sopra le righe non va dimenticato che solo grazie alle dichiarazioni di Massimo Ciancimino, peraltro ritenute del tutto attendibili e confermate da importanti collaboratori di giustizia, politici e alti rappresentanti delle istituzioni sono stati costretti a rompere l’omertoso silenzio sul dialogo tra Cosa Nostra e lo Stato.

Mentre altri politici e rappresentanti delle istituzioni tirano un sospiro di sollievo, un altro tassello si è inserito al posto giusto, l’organigramma della Procura di Palermo, il pool antimafia smantellato, Nino Di Matteo sul piede di partenza ed ora il superteste del processo trattativa Stato-mafia definitivamente screditato, delegittimato ed esposto al pubblico ludibrio.

Vorrei pubblicamente replicare a chi ha scritto “finalmente hanno arrestato il suo amico”, vero, ma non hanno ancora arrestato tutti noi e siamo in tanti.