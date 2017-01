Fiorello contro Charlie Hebdo: “Pezzi di m…”

–Redazione- “Je ne suis pas Charlie, io non sono Charlie…sono d’accordo e una riflessione la farei: ah pezzi di mer…”.

Così Fiorello, durante la sua quotidiana rassegna stampa sul web, ha commentato la vignetta di Charlie Hebdo dedicata alla valanga che ha travolto l’hotel Rigopiano. Nella vignetta, che rappresentava la morte che usa le falci come fossero racchette da sci, si legge: “Italia – La neve è arrivata, non ce ne sarà per tutti”.

“Anch’io ho la libertà di dirgli ‘pezzi di m…’ – prosegue Fiorello nel video pubblicato su Facebook – ma non glielo dico perché la mer… potrebbe offendersi. Ho fatto satira anche io”.