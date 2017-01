Firenze. Esplode un ordigno, poliziotto perde un occhio e una mano

-Redazione– Un artificiere della Polizia è rimasto ferito a Firenze durante un intervento seguito alla scoperta di un involucro sospetto nei pressi di una libreria riconducibile al movimento Casapound.

A causa dell’esplosione dell’involucro, l’agente ha perso la mano sinistra e l’occhio destro.

“Il fatto è sicuramente di natura politica – rilevano gli inquirenti – in relazione all’obiettivo e alle caratteristiche del manufatto”, posizionato vicino alla libreria. Il poliziotto è ricoverato all’ospedale di Careggi, dove è stato sottoposto a un’operazione chirurgica. Sono state avviate “immediate indagini d’intesa con l’autorità giudiziaria”.

“Condanno duramente quanto avvenuto a Firenze: si tratta di un episodio gravissimo e senza alcuna giustificazione. All’agente ferito va la solidarietà mia e dell’intera città”.

Così il sindaco di Firenze Dario Nardella. “I colpevoli devono essere presto assicurati alla giustizia. Firenze – conclude – è città di pace e non è rappresentata da orrori di questo genere”.

“Il 2017 inizia malissimo per i poliziotti con un nostro collega di Firenze, un bravissimo artificiere, che per disinnescare una bomba ha purtroppo perso la mano sinistra e l’occhio destro. Le forze dell’Ordine non devono solo contrastare il terrorismo internazionale, ma preoccuparsi e vigilare ogni giorno anche contro gli estremismi di casa nostra”. Lo afferma Daniele Tissone, segretario generale del sindacato di polizia Silp Cgil.