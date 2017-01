“George Michael si è ucciso”: è giallo sul tweet del compagno

–Redazione– George Michael si sarebbe suicidato, il giorno di Natale. A sostenerlo il suo compagno, il parrucchiere Fadi Fawaz, in una serie di tweet apparsi questa mattina e ben presto cancellati. Lo stesso account twitter di Fawaz è stato disattivato.

Nei “cinguettii” riportati dal Sunday Mirror si leggeva che “l’unica cosa che voleva George era morire, ci ha provato molte volte e finalmente ci è riuscito. Ci amavamo molto e stavamo insieme ventiquattr’ore su ventiquattro”.

Non c’è comunque conferma che siano stati scritti proprio da Fawaz, così come non è certo se l’account sia stato hackerato.

Nel frattempo, fonti sostengono che George Michael fosse particolarmente depresso a causa delle condizioni della sua voce che, in seguito ad una polmonite contratta nel 2011, non era più quella di una volta. A questo si aggiunge che i risultati dell’autopsia, pubblicati ieri, non hanno chiarito le cause del decesso.