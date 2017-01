Hotel Rigopiano: trovati sei superstiti

-Redazione- “Abbiamo trovato sei persone, sono vive, ci stiamo parlando”.

Lo riferiscono all’Adnkronos fonti dei vigili del fuoco impegnati nei soccorsi all’hotel Rigopiano. I sei si troverebbero nella zone della cucina e sarebbero riusciti a sopravvivere protette da un solaio. Sul posto si stanno recando gli elicotteri dei vigili del fuoco.

Si è scavato tutta la notte e si continua a scavare tra la neve e le macerie dell’hotel alle pendici del Gran Sasso, nel comune di Farindola, in provincia di Pescara, travolto da una slavina mercoledì scorso provocando la morte certa di 2 persone.

Sono circa 40 i soccorritori impegnati nella ricerca di una trentina di persone, 34 secondo il sottosegretario regionale con delega alla Protezione civile dell’Abruzzo, Mario Mazzocca, tra dipendenti della struttura e ospiti che mancano ancora all’appello.

Intanto ci si interroga sulle cause che potrebbero aver determinato la slavina e sul ruolo che potrebbero aver esercitato le scosse sismiche degli ultimi giorni. Sulla vicenda il pm di Pescara Andrea Papalia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo.

Già nella giornata di ieri gli investigatori hanno ascoltato come testimone Giampiero Parete, uno dei superstiti. Molto probabilmente, non appena le operazioni di ricerca delle persone sarà completata, la struttura sarà posto sotto sequestro. Si cerca di capire tante cose, a cominciare, forse, dalla scelta di localizzare la struttura in quel posto che in tanti in queste ore hanno definito “completamente esposta”.

Ed è previsto un volo in elicottero di ricognizione per controllare se ci può essere il pericolo di altri movimenti di neve. Attualmente mancano 500 metri circa per l’apertura totale della strada che porta all’hotel, le ruspe hanno lavorato tutta la notte per liberare la via.

Sono arrivate squadre del soccorso alpino anche dal Piemonte, dalla Lombardia e dal Veneto.