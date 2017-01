I grillini contro Mentana: “Leccaculo, sei finito”

-Redazione– La soap opera tra Enrico Mentana e il mondo grillino non accenna a finire.

Per chi si fosse perso le puntate precedenti, il direttore del TgLa7 aveva minacciato querela contro Beppe Grillo, colpevole di aver accusato anche il suo Tg di sparare balle come tutti i giornalisti italiani. Il giorno dopo Grillo ha “rettificato” sperticandosi in elogi per Mentana e il suo telegiornale, quindi il ritiro della minaccia di andare in tribunale.

Nel mezzo però c’è stata una tempesta abbattutasi su Facebook, scatenata dai militanti grillini decisi a farla pagare cara al direttore. T

ra migliaia di post e commenti di anonimi invasati, però, ci sono stati anche quelli di un gruppo dedicato a un fantomatico fan club di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista che su Mentana non è andato per il sottile: “Cari Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio – ha subito scritto Mentana sulla sua pagina – il fan club che porta il vostro nome si è esibito in questo post corredato da 133 commenti di vostri simpatizzanti e iscritti. Devo dedurre che il club a voi intitolato non ha ancora adottato un adeguato codice etico”.

Contro Mentana i grillini hanno usato anche un vecchio articolo del nostro sito sulla candidatura di suo figlio tra le fila del Pd, oltre a scatti del ragazzo con Maria Elena Boschi.

Nel codice grillino, uno dei gesti più infami e imbarazzanti che mai si possa fare nella vita, visti gli insulti che sono piovuti nei commenti alla foto di Mentana jr.