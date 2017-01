Il fascino dell’archeoastronomia

–Gianni Frola– L’archeoastronomia è una scienza ancora poco diffusa e altrettanto poco nota. Si tratta di una materia che analizza i reperti storici cercando di coglierne i riferimenti al moto dei pianeti e a quello delle stelle. E’ anche uno studio che si ritrova costretto a coesistere con ipotesi derivate da miti e leggende, in certi casi basate su credenze popolari in altre su teorie senza la presenza di prove reali.

Oggetto di studio sono quei reperti, talvolta di fama internazionale, che hanno più o meno evidenti connessioni all’astronomia: si pensi per esempio a Stonehenge oppure alle Piramidi. Si tratta di opere create dall’uomo che hanno dell’incredibile: in certi casi per la precisione delle misurazioni effettuate, in altri per le tecniche richieste per la loro realizzazione. Come è stato possibile spostare pietre di tonnellate di peso su percorsi lunghi decine di chilometri con gli strumenti e le conoscenze dell’epoca?

L’archeoastronomia cerca di studiare i segreti di questi costrutti: la disposizione degli stessi o il posizionamento delle diverse aperture non sono mai casuali; spesso il risultato finale richiama l’ubicazione di particolari stelle o costellazioni o, ancora più sovente, il movimento che compie la Terra ruotando intorno al Sole, tanto da trasformare i solstizi in momenti dell’anno carichi di significato.

Con il libro Da Stonehenge alle Piramidi, Giulio Magli cerca di spiegare in modo analitico e scientifico argomenti che spesso sono oggetto di ipotesi derivate dalle credenze popolari o da fantasiose teorie. Si tratta di una materia di studio che non è ancora molto conosciuta né diffusa e che di fatto richiede ulteriori importanti ricerche per trovare risposte definitive a questioni tanto antiche quanto misteriose che forse mai potranno avere una soluzione certa. Ma immergersi nelle pagine del volume edito dalla Francesco Brioschi Editore è un modo per farsi travolgere dal fascino di un argomento delicato e avvincente che sfrutta la curiosità e il mistero senza cadere nella trappola del sensazionalismo bensì sfruttando le armi della scienza: osservazioni e ipotesi ben strutturate e argomentate.

Titolo: Da Stonehenge alle Piramidi

Autore: Giulio Magli

Editore: Francesco Brioschi Editore