Il gelo uccide: i morti sono già tre

-Redazione- Altre due vittime per il freddo tra i senzatetto.

L’Italia è stretta nella morsa del gelo e della neve e chi vive in strada e non ha un riparo continua a morire.

I carabinieri della Compagnia di Firenze sono intervenuti nel giardino sito tra Lungarno Santa Rosa e le mura di San Frediano poiché dei passanti avevano segnalato la presenza di una persona priva di vita.

L’uomo, un polacco, è morto per assideramento. Con sé non aveva documenti ed è stato riconosciuto da un altro senzatetto. La salma è stata trasportata a medicina legale per l’esame autoptico disposto dall’autorità giudiziaria.

Il cadavere di un altro clochard è stato trovato all’interno di un palazzo abbandonato in via Antegnati, zona sud diMilano.

Il corpo è stato scoperto nel pomeriggio del 5 gennaio ma la notizia è stata comunicata solo oggi dai carabinieri. L’uomo non era conosciuto dai Servizi Sociali del Comune di Milano, né la sua presenza era mai stata segnalata dai cittadini, fa sapere l’assessorato alle Politiche sociali, spiegando che ci sono ancora 300 posti letto per far fronte all’emergenza.

In Brianza, invece, è stato trovato senza vita nell’alveo di un torrente, il corpo dell’anziano di 91 anni uscito ieri sera dalla sua casa di Capriano senza più far ritorno.

Il 91enne era malato di Alzheimer e una volta fuori casa non è più stato in grado di orientarsi, scivolando nel torrente Bevera, un affluente del Lambro. In attesa dell’autopsia, non è ancora possibile stabilire con certezza se sia morto per assideramento o per le ferite riportate con la caduta. Sul posto sono intervenuti la protezione civile, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale di Seregno.

La fase di maltempo che sta interessando gran parte del Paese proseguirà anche nelle prossime ore, seppur con minore intensità e con fenomeni a carattere più intermittente.

Una vasta area di bassa pressione determinerà una nuova perturbazione che interesserà soprattutto il versante adriatico e gran parte delle regioni meridionali, con la persistenza di temperature molto basse e di forti venti.