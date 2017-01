Ilaria Cucchi: “Ora temo per me e la mia famiglia”

–Redazione– A pochi giorni dalla chiusura dell’inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi, che ha contestato il reato di omicidio preterintenzionale a tre carabinieri, la sorella del geometra romano denuncia su facebook un crescente clima d’odio contro lei e la sua famiglia.

“Ho paura. Ho paura per me, per la mia famiglia e per il mio avvocato e compagno che di soprusi ed intimidazioni ne ha già subite abbastanza”, ha infatti scritto Ilaria Cucchi, denunciando “la chiamata alle armi” del maresciallo Roberto Mandolini, comandante della stazione Appia, a cui la Procura di Roma ha contestato le accuse di falso e calunnia.

“Ho visto i post del signor Mandolini con i quali chiama a raccolta i colleghi e l’Arma dei Carabinieri tutta contro coloro che strumentalizzano, la infangano ‘per illeciti guadagni'”, scrive la donna, “una chiamata alle armi che trasuda tracotanza, ostentazione della sicurezza di poter contare sullo spirito di corpo come lo intende il sig. Mandolini. Ostentazione della certezza che io ed i miei familiari, ma, soprattutto la vita di Stefano Cucchi non vale nulla di fronte al potere della divisa e delle sue mostrine che il sig. Mandolini non manca mai di esibire”.

“Io nutro profondo rispetto per l’Arma dei Carabinieri e non posso e non voglio dimenticare quel che fa per tutti noi ogni giorno”, prosegue il post, “ma non sono ipocrita. Ho paura. Ho paura per me, per la mia famiglia e per il mio avvocato e compagno che di soprusi ed intimidazioni ne ha già subite abbastanza”.

“Il sig. Mandolini”, conclude la Cucchi, “sta tentando di trasformare un giusto processo che lo vede protagonista in una guerra contro l’Arma. Vedo che ha alleati. Non sarà mai così. Sarà cosi solo se le Istituzioni ci lasceranno soli. Ma allora, io alzerò bandiera bianca. Sarà terribile per quel che provo per Stefano ma lo farò. Sono certa che mi capirà”