Istanbul. Catturato l’autore della strage di Capodanno

-Redazione– Ha confessato Masharipov Abdulkadir, l’uomo accusato di essere l’autore della strage di Capodanno nella discoteca Reina di Istanbul, costata la vita a 39 persone.

Il killer, arrestato nel distretto di Esenyurt insieme ad altre 4 persone, è nato nel 1983 in Uzbekistan ed è stato addestrato in Afghanistan

Il governatore di Istanbul, Vasip Sahin, ha spiegato: “Stiamo valutando ulteriori informazioni di intelligence ma è molto chiaro che l’attacco è stato eseguito per conto dell’Is”.

Sahin ha precisato che, insieme a Masharipov, sono stati arrestati un cittadino iracheno e tre donne. In un primo momento si era parlato dell’arresto di un cittadino del Kirghizistan e di tre donne originarie della Somalia, dell’Egitto e del Senegal.

Il blitz è avvenuto grazie a una squadra speciale delle forze di sicurezza turche formata da mille persone, creata appositamente per l’occasione. Su Twitter i media turchi hanno pubblicato la prima foto del sospetto catturato con il volto contuso e sanguinante, che assomiglia alla persona vista nel video diffuso nei giorni dopo l’attacco.

Come spiegano i media turchi, la squadra era riuscita due giorni fa a trovare la casa, nel quartiere Silivri di Istanbul, in cui l’uomo si è nascosto in un primo momento, dopo essere fuggito insieme al figlio da un altro appartamento nel quartiere Zeytinburnu.

All’interno dell’abitazione di Silivri gli uomini della squadra speciale hanno trovato 150.000 dollari in contanti, oltre agli indizi necessari per scoprire l’appartamento lussuoso del quartiere Esenyurt in cui si trovava Masharipov.

Al momento dell’irruzione delle forze di sicurezza, l’uomo cercava di nascondersi sotto a un letto. E’ stato arrestato insieme al figlio, a un uomo del Kirghizistan e a tre donne originarie della Somalia, dell’Egitto e del Senegal. Dopo l’arresto, la polizia ha ispezionato l’appartamento per oltre sei ore.