Istanbul. Lo Stato Islamico rivendica la strage “Colpita una festa apostata”

-Redazione- Lo Stato islamico ha rivendicato la responsabilità per l’attacco alla discoteca Reina a Istanbul, nella notte di Capodanno, costato la vita a 39 persone.

E’ quanto si legge in un tweet della tv Al Jazeera.

“Continuano le operazioni benedette che l’Is sta conducendo contro il protettore della croce, la Turchia – si legge nella nota di rivendicazione dello Stato islamico – un soldato eroico del califfato ha colpito uno dei più famosi nightclub dove i cristiani celebrano la loro festa apostata“.

“Li ha attaccati con bombe a mano e con un’arma automatica – si legge nel testo – cambiando la loro gioia in dolore, raccogliendo le anime di 150 persone, tra feriti e morti, come vendetta della religione di Dio e in risposta al richiamo del principe dei fedeli a prendere di mira la Turchia, servitrice della croce. Grazie a Dio per il successo e per il suo sostegno, che il governo della Turchia apostata sappia che il sangue dei musulmani che si versa sotto i suoi raid aerei e i suoi cannoni brucerà dentro la sua casa, con l’aiuto di Dio”.

Stando a quanto riferisce l’emittente Cnn Turk, che cita fonti della polizia turca, sarebbe un cittadino dell’Uzbekistan o del Kirghizistan legato all’Is l’uomo a cui la polizia turca sta dando la caccia. Secondo il quotidiano Hurriyet, gli investigatori ritengono che l’uomo entrato in azione al Reina potrebbe far parte della stessa cellula che il 28 giugno scorso è entrata in azione all’aeroporto Ataturk di Istanbul, uccidendo 47 persone.

Per il premier turco Binali Yildirim il terrorista potrebbe essersi mischiato alla folla in fuga dal locale per scappare e far perdere le tracce.

Nei sette minuti dell’attacco sono stati sparati almeno 180 colpi di arma da fuoco.

E’ quanto riporta la Bbc, che cita alcuni resoconti apparsi sulla stampa turca. L’assalitore, arrivato a bordo di un taxi, ha usato un’arma a canna lunga, sparando in modo indiscriminato contro le circa 600 persone che si trovavano nel club.

Tra le 39 vittime, si contano diversi stranieri, tra i quali, sempre secondo la Bbc, sette sauditi, quattro iracheni, tre libanesi, due giordani, due marocchini, due indiani oltre ad almeno un siriano, un israeliano, un francese, un tunisino, un belga, un kuwaitiano, una canadese e un russo.