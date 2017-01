In Italia il colosso francese della moda a piccoli prezzi incentiva l’acquisto online

Oramai sono molte le città d’Italia che ospitano uno store della famosa catena francese, ma per chi non potesse andare in un vero e proprio punto vendita Kiabi ci si può affidare allo store online che permette l’acquisto di abiti ed accessori come in un qualsiasi grande magazzino. In Italia la versione web piace moltissimo, secondo alcuni dati resi noti dal gruppo, il mercato italiano avrebbe registrato vendite cross canal (retail e on-line) per 110 milioni di euro e punta a crescere del 10-15%.

Non a caso, lo store online è facile da navigare: categorie, prezzi e proposte sono tra le migliori della rete. Le taglie, ad esempio, soddisfano qualsiasi esigenza, nessun problema nemmeno per le curvy che possono scegliere abiti alla moda con taglie comodissime che arrivano sino alla 52. Presenti infine persino le taglie forti, cosa che in genere negli altri negozi è difficile da trovare.

Se i prezzi sono già alla portata di tutti, non mancano i giorni con offerte più vantaggiose così come è possibile trovare qualche promozione dedicata ai clienti fidelizzati o a chi sceglie uno dei tanti coupon Kiabi presenti su Piucodicisconto.com, un portale specializzato nella ricerca di “codici sconto” di tantissimi dei più grandi ecommerce Italiani. Online come nei punti vendita si trova la vera “moda a piccoli prezzi”, come dopotutto recita il leitmotiv di Kiabi: abiti da donna da soli 9 euro che con gli sconti possono arrivare a costare 4.50, pantaloni da uomo a partire da 7 euro e persino linee bebè e bimbo con un risparmio del 30% rispetto ai prezzi applicati da altre catene d’abbigliamento.

Il colosso francese si candida a diventare uno dei brand più cliccati dagli italiani tecnologici e smanettoni, amanti del buon capo d’abbigliamento ma con disponibilità economiche che non sono altissime. Lo ha capito bene Marco Crippa, direttore commerciale, retail e marketing per l’Italia che è impegnatissimo a migliorare l’offerta e a battere la concorrenza.

Il punto d’arrivo della programmazione aziendale, come da lui dichiarato in diverse interviste, pare sia quello di arrivare nel 2020 ad essere leader nel campo dell’abbigliamento. Aprire nuovi punti vendita e soprattutto trovare le location giuste diventa ogni anno più complesso, per questo l’azienda punta molto sull’online, in particolar modo nel nostro Paese, che vede il 70% della popolazione connettersi alla rete più volte al giorno, sia da pc che da smartphone o tablet. Sull’e-commerce, così come nel reale, l’azienda mette in campo strategie innovative accelerando il time-to-market e migliorando la qualità della customer experience.