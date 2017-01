Italicum. La Cei: “Magistratura interviene perché la politica non è all’altezza”

–Redazione– “Non è un Paese normale quello in cui sono i giudici a dettare i tempi e i modi ai politici. La magistratura interviene perché la politica non sa fare il suo mestiere”.

A dichiararlo è stato il segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino, intervenendo in merito la sentenza emanata ieri dai giudici della Corte Costituzionale sulla legge elettorale Italicum.

“E’ sotto gli occhi di tutti – ha osservato Galantino – che oggi in Italia le due ultime leggi elettorali sono il frutto di un pronunciamento dei giudici. Evidentemente, ciò significa che la politica non ha fatto bene il suo lavoro. Ma non è normale che ogni decisione politica venga presa dopo che un altro organismo dello Stato dice se si è legittimati o no a fare qualsiasi cosa. La politica deve riflettere e interrogarsi su questo”.

A fronte di tutto, Galantino chiede che “le elezioni non siano solo un’occasione di rivincita e di misurazione della forza dei partiti” e soprattutto “non siano un diversivo, per non affrontare i problemi concreti e reali del Paese”.

“Noi non siamo parlamentari e non siamo al governo – evidenzia ancora- quindi non sta a noi scegliere e decidere quando si fanno le elezioni: questo spetta ai politici. La politica, però, non salti subito dalla sedia per decidere quando votare: guai se il voto viene strumentalizzato per altri motivi”.

Per il segretario della Cei, “in qualsiasi momento si vada alle urne, le elezioni devono rappresentare un appuntamento importante per affrontare problemi reali del Paese. L’Italia non può prendersi il lusso di pensare che i problemi non esistono. Dunque, il mio auspicio è che le elezioni siano soprattutto un modo per rispondere concretamente ai bisogni reali della gente”.