La Crusca “sgrida” i politici sul congiuntivo

–Redazione-Francesco Sabatini, presidente onorario dell’Accademia della Crusca, intercettato dal quotidiano La Repubblica ha commentato gli inciampi grammaticali del vicepresidente della Camera Luigi Di Maio sull’utilizzo del congiuntivo. Il primo consiglio di Sabatini? “Studiare le regole sulle grammatiche”.

“Ci sono delle situazioni di formalità della lingua parlata o scritta in cui ancora oggi bisogna saper utilizzare il congiuntivo”, ha aggiunto. “Ci sono invece altre situazioni informali o di poco conto in cui c’è la tendenza a sostituirlo con l’indicativo. Attenzione, dunque, se si hanno responsabilità politiche bisogna attenersi alla lingua di maggior prestigio, chiarezza e precisione”.

“Per rivestire cariche importanti del nostro paese – ha sottolineato il presidente della Crusca – bisogna avere una cultura abbastanza sicura. La politica comunque dà un pessimo esempio introducendo anglicismi non necessari, come stepchild adoption, del tutto inutile, o Jobs act, termine non comprensibile per tutti”