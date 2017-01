La cultura a Torino tra luci ed ombre

Mostre, eventi e non solo sotto la Mole

-Elena Romanello –Qualche mese fa suscitò commenti non piacevoli uno degli argomenti usati dalla poi eletta sindaca Chiara Appendino in cui contrapponeva le code ai Musei con le code alle mense dei senza fissa dimora, come se le prime fossero causa della seconda e non si capisse che invece la cultura semmai aiuta a creare occupazione e benessere che evitano appunto disagio e emarginazione.

Ad alcuni mesi di distanza, occorre fare qualche valutazione sulla situazione della cultura e del turismo sotto la Mole, ormai vocazioni irrinunciabili di Torino. Una valutazione fatta di luci e di qualche ombra, mentre il 2016 si chiude con un concerto e festa in piazza San Carlo blindati per ovvi e comprensibili motivi di sicurezza, che però non tolgono la voglia di festeggiare.

La questione Salone del libro era già critica prima dell’elezione di Chiara Appendino, visto che già a febbraio era stato deciso lo strappo da parte degli editori su Milano: alla nuova amministrazione va riconosciuta la voglia di aver voluto continuare sulla strada di organizzare l’evento di maggio, con adesioni di editori, enti, associazioni e professionisti della cultura, e una situazione in continua evoluzione e crescita.

Il calo sensibile di visitatori dei Musei civici torinesi (cioè Palazzo Madama, la GAM, il Borgo medievale e il MAO) nel Ponte dell’Immacolata rispetto allo stesso periodo del 2015 è dovuto senz’altro alla mancanza di una mostra di grande affluenza come era quella di Monet in collaborazione con il Musée d’Orsay. A questo proposito spiace senz’altro, anche perché le motivazioni non sono chiare fino in fondo, che sia saltata la mostra del prossimo anno su Manet, così come spiace che non ci sarà più il Jazz Fringe festival.

Detto questo, sotto la Mole c’è in questo momento una vasta scelta di mostre, che vanno da Toulouse-Lautrec a Palazzo Chiablese (pare ultimo capitolo di una collaborazione con il Sole 24 ore) al collezionismo di Carlo Emanuele I ai Musei Reali, dalla personale su Carol Rama alla GAM alle marionette orientali al MAO, da Gus van Sant al Museo del cinema (dove si spera presto in un accordo sul nuovo direttore) a Brueghel e i tesori dello zar a Venaria, e l’afflusso di visitatori continua ad esserci, anche se magari distribuito in maniera diversa rispetto agli scorsi anni.

Per quello che riguarda gli eventi di questo Natale, effettivamente ci sono stati alcuni problemi logistici che hanno fatto saltare gli annunciati mercatini di corso Marconi e Parco Dora, anche se ci si è potuti rifare con i mercatini di piazza Santa Rita, piazza Carlo Felice e piazza Castello, oltre a quello tradizionale di Borgo Dora, fedeli allo spirito natalizio di oggetti e cibarie, mentre risulta molto visitato anche il villaggio di Babbo Natale in piazza d’Armi, malgrado sia partito con qualche giorno di ritardo a causa dell’alluvione.

Per il 2017, risultano confermati molti degli eventi più popolari, da Sottodiciotto a Torino Comics, dal Torino film festival ad Artissima e Paratissima, sono attese mostre, mentre si sta evidenziando la politica di alcuni Musei, come Palazzo Madama e i Musei Reali, di organizzare esposizioni con materiale d’archivio. Il tempo dirà come evolveranno le cose, e se il bicchiere potrà essere visto mezzo pieno o mezzo vuoto.