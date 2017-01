La galanteria di Trump: “Chi non farebbe una foto a Kate Middleton nuda?”

-Redazione- Donald Trump si recherà in Gran Bretagna quest’anno per una visita ufficiale.

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato il viaggio durante il summit con il premier britannico Theresa May. La visita e l’eventuale incontro con esponenti della famiglia reale, ricorda la stampa d’Oltremanica, saranno un po’ “strani” se si ripensa alle dichiarazioni e soprattutto ai tweet che Trump ha dedicato in passato a Buckingham Palace e dintorni.

Spiccano, in particolare, alcuni cinguettii del 2012:Kate Middleton, moglie del principe William, era finita nel mirino di un paparazzo che l’aveva sorpresa in topless durante una vacanza in Provenza

. “Chi non scatterebbe una foto a Kate e non farebbe un sacco di soldi se lei prendesse il sole nuda? Su, Kate!”, twittava all’epoca Trump.

Lo scandalo, insomma, aveva un solo responsabile: “Kate è straordinaria, ma non dovrebbe prendere il sole nuda. E’ solo colpa sua”.