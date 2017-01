La scrittrice Silvana De Mari: “L’omosessualità si combatte con la castità” Adinolfi e Provita si compiacciono

–Redazione- L’universo integralista cattolico ha un nuovo personaggio che imperversa sui social: si tratta di Silvana De Mari, medico chirurgo psicoterapeuta, nonché scrittrice di discreto successo di libri fantasy per bambini e ragazzi.

E’ diventato virale un suo post in cui lancia affermazioni gravissime (da un punto di vista medico, scientifico e psicoterapeutico) sull’omosessualità, ovviamente fuorvianti, discriminatorie e davvero prive di alcun fondamento

Ma basta scorrere la sua bacheca Facebook per comprendere come questo post non si tratti di un caso isolato, tanto da essere stata subito rilanciata dai vari Adinolfi, Provita e relativi seguaci.

In altri post pubblicati, infatti, ci sono vere e proprie farneticazioni sull’efficacia delle teorie riparative (più volte censurate dall’ordine degli psicologi), sulla sessualità femminile, sulla pornografia e perfino sulla violenza contro le donne, in cui fra le altre cose la De Mari attacca ed offende Nichi Vendola e Sergio Lo Giudice per il loro percorso di gestazione per altri.