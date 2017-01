L’Isis ribadisce: “Conquisteremo Roma”

–Redazione– La minaccia di conquistare Roma, da parte dell’Isis, non è stata dimenticata.

In uno degli ultimi video prodotti dai miliziani dello Stato Islamico, e diffuso da Halab Wilayah, Centro Media del governatorato di Aleppo, si ribadisce infatti il “piano” di conquistare la capitale italiana e, di fatto, la “culla” della cristianità.

Il video dura 27,24 minuti e, al decimo, compare il Colosseo, circondato da bandiere nere islamiche. La voce narrante, nel frattempo, spiega: “Ci chiedete che fine ha fatto la nostra promessa di conquistare Roma visto che non siamo riusciti a salvare le nostre città? Noi continuiamo a promettere che conquisteremo come ha fatto il profeta Maometto il giorno di al-Hazab.”