M5s con i liberali: in Europa con l’Alde

-Redazione- La “base” del Movimento Cinque Stelle ha approvato la proposta di passaggio all’interno nel gruppo europeo Alde.

E’ quanto si legge sul blog di Beppe Grillo, in cui si specifica che, alla votazione, hanno partecipato “40.654 iscritti certificati”.

Inoltre, “ha votato per il passaggio all’Alde il 78,5% dei votanti pari a 31.914 iscritti, 6.444 hanno votato per la permanenza nell’Efdd e 2.296 per confluire nei non iscritti”, ovvero nel gruppo Misto.

Viene così salutato al gruppo dell’Ukip di Nigel Farage. “Le nostre strade si sono divise” ha dichiarato Grillo, sottolineando la decisione del M5S di andare in un nuovo gruppo politico nel Parlamento europeo da dove “poter affrontare con più concentrazione le prossime sfide”.

Intanto, sul web, gira ora un testo di accordo del 4 gennaio, tra il gruppo e il movimento: “Alde e M5S condividono i valori centrali della libertà, dell’uguaglianza, della trasparenza”. Il testo è apparso su Twitter. “Riforma dell’eurozona” e “i diritti e libertà” sono alcuni dei titoli principali del testo che, di fatto, ripercorre alcuni punti sottolineati ieri nel post di Grillo.